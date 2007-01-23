Тарасюка Азаров финансировать не намерен

Министерство финансов Украины не будет выделять средства на дипломатическую работу Бориса ТАРАСЮКА, в том числе – зарубежные поездки, и не будет принимать к рассмотрению финансовые документы, подписанные Б.ТАРАСЮКОМ на посту министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ на брифинге после расширенного заседания коллегии Государственной налоговой администрации.

«Думаю, что так называемый министр иностранных дел не понимает значения своих поступков», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он добавил, что уже выделены средства на выплату зарплату сотрудникам МИД и оплату аренды.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад счета МИД были заблокированы. Б.ТАРАСЮК объяснил это скоим конфликтом с правительством. 18 января он сообщил, что МИД подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление к Государственному казначейству с требованием открыть бюджетное финансирование.

19 января пресс-секретарь МИД Андрей ДЕЩИЦА сообщил, что профком МИД подал в Хозяйственный суд Киева административный иск к Госказначейству с требованием оплатить заработную плату сотрудникам МИД - членам профсоюза.

В тот же день Минфин заявил, что открыл бюджетное финансирование МИД, в соответствии с Законом «О государственном бюджете Украины на 2007 год». В то же время в заявлении отмечалось, что в связи с тем, что МИД не предоставил Госказначейству должным образом оформленных образцов подписей распорядителей бюджетных средств, оплата счетов не осуществляется.

22 января в программе «Эпицентр» на телеканале «1+1» Б.ТАРАСЮК рассказал, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ дал указание разблокировать счета МИД.

Сегодня, 23 января, счета МИД были разблокированы.