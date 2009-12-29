С 800 указов и распоряжений Президента сняли гриф "не для печати"

Министерство юстиции опубликует в информационном бюллетене „Офіційний вісник України” 628 указов и 190 распоряжений Президента Украины, с которых была снята отметка „Опубликованию не подлежит”.

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра, ограничение доступа к указанным документам и отметка „Опубликованию не подлежит” были сняты по инициативе Министерства юстиции - путем подписания Президентом указа от 24 ноября 2009 года № 963 „О снятии отметки „Опубликованию не подлежит” с некоторых актов Президента Украины”.

С целью свободного доступа граждан к актам законодательства, которые были закрыты для общего ознакомления, Министерство юстиции опубликует их в бюллетене „Офіційний вісник України”.

Кроме того, данные нормативно-правовые акты будут исключены из Отдельного раздела Единого государственного реестра нормативно-правовых актов и внесены в эталонный фонд Реестра в контрольном состоянии и всех предыдущих редакциях.