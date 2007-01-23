Бродский не доверит свое обрезание Черновецкому

Депутат Киевсовета Михаил Бродский призывает предстоятелей украинских православных церквей удержаться от публичных контактов с мэром Киева Леонидом Черновецким "как членом тоталитарной секты за исключением случая, когда тот захочет покаяться".

С таким призывом Бродский, в частности, обратился к Патриарху Филарету и Митрополиту Владимиру, сообщает его пресс-служба.

"Политические силы столицы, которым сегодня симпатизирует большинство киевлян, объединились, чтобы вытурить из столицы нечистую силу, нечистую как мыслями, так и действиями своими", - сказал он.

Комментируя выражение Черновецкого в его адрес о том, что Бродскому "надо обрезаться", депутат ответил:

"Свою дорогую к Богу каждый проходит сам, и я не исключение, поэтому мне на этом пути не нужны "провожатые" из приверженцев тоталитарных сект вроде так называемой церкви Черновецкого-Аделаджи".

"Вчера десятину Аделадже платили лишь те несчастные, которых Черновецкому удалось завербовать своими пайками в члены секты, а ныне сектантская мэрия "коммунальной" десятиной обложила весь Киев", - сказал Бродский, добавив, что большинство заместителей мэра созналось в том, что по воскресеньям посещают так называемую Церковь Аделаджи.

Как известно, ранее Черновецкий говорил, что Тимошенко и Бродский "для реализации референдума поехали по святым местам" в Израиль.

"Правда, я не знаю, в какую церковь они вместе пошли, потому что Бродский не очень большой почитатель церквей. Но так, для шутки скажу, что ему только надо обрезаться и в этом случае может референдум пройти. Но я не знаю, какую помощь ему в этом предоставляет Юлия Владимировна", - заявил Черновецкий.

Украинская правда