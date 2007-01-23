Довгий думает, что Тимошенко переплюнула Вануату

Авторы закона об императивном мандате для депутатов местных советов «потерялись во времени». Об этом в интервью газете «Факты и комментарии» заявил заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его словам, «императивным мандат был и в Советском Союзе. Правда, партия тогда была только одна. И система была очень далекой от демократии».

«Мало того, - добавил О.ДОВГИЙ, - наши законодатели «переплюнули» даже Вануату (одно из островных государств, где существует императивный мандат). В украинской версии императивного мандата закон имеет обратное действие. То есть лидеры партий и блоков получили эксклюзивное право отобрать депутатские мандаты у своих бывших соратников, избранных до вступления в действие этого закона. Это полнейший юридический нонсенс».

В этой связи секретарь Киевсовета привел пример: «Представьте себе, - вы купили билет на поезд по одной цене, сели в вагон и едете туда, куда вам нужно. И тут на полпути к вам заходят проводники и говорят: «Вышел закон, что ваш билет в два раза подорожал. Или выходите, или доплачивайте». Вот так и с депутатами. Они избирались по одному закону, а теперь их кто-то пытается «втиснуть» в рамки другого закона».

«Поэтому я уверен, - подчеркнул О.ДОВГИЙ, - что недемократичный закон об императивном мандате так же быстро исчезнет, как быстро и появился. Весь цивилизованный мир от императивного мандата давно отказался. Европарламент и Венецианская комиссия обратили внимание на то, что такая дикая норма - удавка для депутата как политического деятеля и как представителя народа».

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления.