Тарасюк рассказал о содержании туркменской ноты

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ, звоня по телефону в некоторые диппредставительства Украины с просьбой ускорить выдачу виз представителям туркменской оппозиции, нарушил ряд законов Украины и вмешался в компетенцию другого ведомства.

Об этом сказал в программе «Эпицентр» на телеканале «1+1» в понедельник вечером министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

«В данном случае были нарушены законы Украины, министр вмешивался в компетенцию другого ведомства, кроме того нарушил указ Президента о координирующей роли МИД», - сказал Б.ТАРАСЮК. «Более того, по данным, имеющимся в моем распоряжении, министр ссылался на то, что вопрос о срочной выдаче виз ночью был согласован лично с руководством государства», - сказал Б.ТАРАСЮК, добавив, что аналогичные сообщения есть в дипломатических и консульских учреждениях Украины в Софии, Варне и Осло. «Ситуация выглядит довольно странно для меня, как министра иностранных дел, я не могу себе представить, чтобы я ночью поднимал работников из «Укрзализныци», или из какого-то порта и давал им указания, что им нужно делать», - сказал Б.ТАРАСЮК. Министр также отметил, что у него есть документальные подтверждения таких действий Н.РУДЬКОВСКОГО, которые, по убеждению Б.ТАРАСЮКА, нарушают правила служебной этики, профессиональность данного министра, а также статью 19 Конституции о том, что каждое должностное лицо должно действовать согласно Конституции и законам Украины. Б.ТАРАСЮК считает, что приезд представителей туркменской оппозиции в Киев в конце декабря прошлого года негативно отразился на украинско-туркменских отношениях. «Очевидно, что деятельность этих оппозиционеров навредила отношениям Украины с Туркменистаном и в результате Украина получила очень острую ноту», - сказал он, добавив, что за свою более чем 30-летнюю практику ему редко приходилось получать ноты такого содержания. Б.ТАРАСЮК сообщил, что в ноте были такие формулировки как «неуважение и цинизм по отношению к Туркменистану и его народу», «решительный протест», «настоятельное требование привлечения к ответственности, принятие жестких мер», «преступники». «Вопрос, кому это выгодно. Очевидно, что это не выгодно Украине и вредит ее интересам, поскольку Туркменистан был и остается крупнейшим поставщиком газа для Украины», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, по информации еженедельника “Зеркало недели” (№2 (631) от 20-26 января с.г.), премьер-министр министр Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО, который своими действиями нанес вред национальным интересам Украины, пригласив в Украину представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА. По данным газеты, Н.РУДЬКОВСКИЙ якобы обращался в украинские посольства в Болгарии, Австрии и Норвегии с просьбой срочно выдать визы представителям туркменской оппозиции.