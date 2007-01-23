Тарасюк договорился с Януковичем о деньгах

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК отмечает, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал указание разблокировать счета МИД.

Об этом Б.Тарасюк сказал в программе «Эпицентр» на телеканале «1+1» в понедельник вечером.

«После моего телефонного разговора с премьер-министром по его указанию было дано поручение разблокировать счета МИД», - сказал Б.Тарасюк. В то же время он заметил, что поскольку разговор состоялся в конце дня, то еще рано говорить, выполнило ли Государственное казначейство поручение премьера. Б.Тарасюк также сообщил, что он обратил внимание В.Януковича на «ненормальную и абсурдную ситуацию», которая сложилась с финансированием МИД.

«Премьер не ожидал от меня никаких уступок, он согласился, что это нужно исправлять и дал соответствующее поручение. Очевидно, премьер не был поинформирован», - сказал Б.Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел Б.Тарасюк заявил, что “после принятия 1 декабря 2006 года Верховной Радой Украины незаконного постановления о его освобождении от должности министра иностранных дел внешнеполитическое ведомство оказалось в ситуации целеустремленной блокировки его работы со стороны руководства Кабинета министров и отдельных правительственных структур”. Он сообщил, что МИД Украины подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление к Государственному казначейству с требованием открыть бюджетное финансирование.

19 января спикер МИД Андрей ДЕЩИЦЯ заявил, что профсоюзный комитет Министерства иностранных дел Украины подал в Хозяйственный суд Киева административный иск к Государственному казначейству с требованием выплатить заработную плату сотрудникам МИД - членам профсоюза.

В тот же день Министерство финансов заявило, что открыло бюджетное финансирование Министерству иностранных дел, в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». В то же время в заявлении отмечалось, что в связи с тем, что МИД не предоставил Государственному казначейству должным образом оформленных образцов подписей распорядителей бюджетных средств, оплата счетов не осуществляется.