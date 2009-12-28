Пресс-конференция "Электоральные настроения накануне Нового года"

29 декабря в 11.30 в УНИАН, состоится пресс-конференция на тему: «Электоральные настроения населения Украины накануне Нового года». Участники: Николай Михальченко, член-корреспондент НАН Украины, генеральный директор Всеукраинской социологической службы, Борис Сагалаков, кандидат философских наук, директор Всеукраинской социологической службы по проведению конкретных социологических исследований. Ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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