Ющенко обратился к Морозу с просьбой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо Председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ с просьбой вынести законопроект о Кабинете Министров на повторное рассмотрение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на брифинге.

Он напомнил, что раньше на подпись главе государства была представлена новая редакция этого закона, и поэтому 18 января Президент возвратил этот документ для повторного рассмотрения парламентом.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что это соответствует Конституции, решениям Конституционного Суда, касающимся порядка голосования и повторного рассмотрения законов Верховной Радой.

Таким образом, по его словам, возвращенный в парламент закон должен опять пройти все предусмотренные законодательством процедуры голосования.

Отвечая на вопрос журналистов, А.ЯЦЕНЮК также отметил, что «если предложение Президента не будет учтено и не будет рассмотрено в сессионном зале Верховной Рады, и закон (о Кабинете Министров – УНИАН) обнародуют без соответствующих процедур, тогда есть основания думать, что конституционное представление Президента может содержать положение о признании в целом закона о Кабмине неконституционным».

По его словам, если в нарушение конституционных процедур предложения Президента не будут рассмотрены в парламенте, Украина не получит конституционного, правомочного и эффективного закона.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

11 января 2007 г. В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента в этот закон.

18 января Президент заявил, что повторно ветирует закон о Кабмине, поскольку текст закона, который был одобрен 12 января и поступил ему на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», которая была принята парламентом 21 декабря 2006 года и подписана Председателем Верховной Рады.

19 января в ВР заявили, что оснований для ветирования закона о Кабмине не существует, а Председатель ВР А.МОРОЗ направил письмо В.ЮЩЕНКО, в котором просит подписать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».

В.ЮЩЕНКО 19 января вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.