В ответ на «мертвые души» в списках Луценко напомнил Азарову о капусте

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО категорически отрицает возможность вмешательства МВД в формирование списков избирателей с целью фальсификации выборов и появления так называемых «мертвых душ» на президентских выборах 2010 года.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН заявление народного депутата от Партии регионов Николая АЗАРОВА о том, что «ЛУЦЕНКО дает команды уменьшить явку избирателей на юге и востоке страны путем внесения изменений во время формирования реестра избирателей».

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что такие обвинения раздаются со стороны тех сил, которые сами могут приложить руку к фальсификациям на выборах.

«В последнее время «регионалы» заявляют о попытках фальсификации списков избирателей со стороны МВД. Рассказывали, что мой заместитель проводил соответствующее совещание в Днепропетровске, которого не было. Рассказывают о прямых указаниях начальникам что-то там вычеркивать и дописывать в списках. Но в данном случае «регионалы» реагируют, как вор, на котором шапка горит. Хочу напомнить – официально МВД никоим образом не может вносить или выносить из списков какую-либо фамилию», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что списки избирателей готовят территориальные избирательные комиссии, а дело МВД - «трижды подать уточнение по трем категориям».

«Первое - граждане, которые получили право голоса впервые в 18 лет, второе – граждане, которые приобрели гражданство Украины, и третье – граждане, которые изменили постоянное место проживания», - разъяснил министр, добавив, что «за шесть дней до выборов будет последнее уточнение списков, предварительные уточнения были по состоянию на 1 июня и 1 сентября», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, и заявил, что в уточненных списках, которые предоставлялись МВД, «ни одной мертвой души нет».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, заявления Н.АЗАРОВА о причастности МВД к фальсификации списков избирателей - «это дискуссия с ним о капусте», которую министр при случае и посоветовал «есть в таких случаях» Н.АЗАРОВУ.