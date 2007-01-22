Верховная Рада хочет проверить Ющенко

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления намерен инициировать создание специальной парламентской комиссии для оценки правдивости заявлений Президента Украины и его пресс-службы относительно закона о Кабинете министров.

Об этом говорится в заявлении председателя этого комитета Виктора ТИХОНОВА, переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что «в случае продолжения дискредитации парламента, его должностных лиц, комитет будет вынужден инициировать создание специальной парламентской комиссии для оценки правдивости заявлений Президента Украины, его пресс-службы, его действий и бездеятельности, которые содержат признаки нарушения им Конституции и законов Украины».

По убеждению подавляющего большинства членов комитета, говорится в заявлении, последние заявления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и пресс-службы Президента по поводу закона о Кабмине «не только не отвечают действительным фактам, но и умышленно их искажают, чем сознательно дезинформируют общество о деятельности Верховной Рады Украины и ее структурных подразделений».

Как заявляет В.ТИХОНОВ, «к сожалению, последние действия Президента Украины свидетельствуют о его незаинтересованности в принятии законов, которые бы упорядочили деятельность государственных органов. Объяснить такую позицию Президента Украины можно только одним – попыткой узурпировать власть и единолично руководить всеми государственными институтами, в том числе, парламентом, судами, правительством, как это было до недавнего времени».

По мнению членов комитета, говорится в заявлении В.ТИХОНОВА, «в действиях Президента Украины содержатся признаки нарушения Конституции Украины в связи с так называемым применением повторного вето к одному и тому же закону, возвращенному 19 января с.г. в парламент Закону Украины "О Кабинете Министров Украины", в отношении которого было преодолено вето Президента Украины 12 января 2007 года».

В.ТИХОНОВ категорически заявляет, что никаких изменений в закон «со времени его принятия во втором чтении 21 декабря 2006 года Верховной Радой не вносилось и Комитет готов, при необходимости, доказать это даже в судебном порядке».

Как отмечается в заявлении, «Верховная Рада Украины, преодолев 12 января вето, повторно отправила на подпись Президенту Украины текст закона без каких-либо изменений – именно тот экземпляр, который Президент Украины направил в парламент 11 января 2007 года».

«При принятии Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" и при преодолении вето Президента Украины в отношении него Верховная Рада Украины действовала в полном соответствии с конституционной процедурой. Также Конституцией Украины установлено, что после повторного принятия закона (преодоление вето на закон) Верховной Радой Украины не предусмотрены какие-либо правовые основания для повторного применения Президентом Украины права вето», заявляет В.ТИХОНОВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

11 января 2007 г. Президент В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой закон о Кабмине.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.

19 января Президент повторно ветировал закон о Кабмине, отметив, что текст закона, который был одобрен 12 января и поступил ему на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона «О Кабинете Министров Украины», которая была принята парламентом 21 декабря 2006 года и подписана председателем Верховной Рады.

20 января председатель ВР Александр МОРОЗ заявил: «Вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента». По его словам, если глава государства не подпишет закон в определенный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

По поводу этого заявления пресс-служба Президента Украины распространила комментарий, в котором заявила, что председатель Верховной Рады не наделен Конституцией правом подписи законов, которые возвратил Президент для повторного рассмотрения парламентом. Такие действия являются неконституционными и незаконными.

Сегодня, 22 января, А.МОРОЗ поручил Комитету ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления провести срочное заседание, на котором проанализировать правовое основание для введения в действие Закона «О Кабинете Министров Украины».