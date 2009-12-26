Янукович обещает в случае победы не преследовать своих оппонентов

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что никогда не пойдет по пути политического преследования своих оппонентов.

Об этом он сказав в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина» в пятницу вечером.

«Я никогда не пойду по пути политического преследования своих оппонентов. Никогда. И тем более – относительно избирателей, как это делалось в 2005 году по отношению к моим избирателям и моим единомышленникам, когда открывались надуманные уголовные дела, преследовались члены семей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос о своих первоочередных шагах после прихода к власти, он отметил, что Украина должна показать, что является надежным партнером по транзиту газа и что государство выполняет все свои международные обязательства.

«Первый вопрос, который необходимо будет нам решить сразу же после прихода к власти – это начать переговоры с ЕС и Россией о гарантиях прокачки гарантированных объемов газа на долгосрочную перспективу. Чтобы не вышло так, что сейчас нас и Россия, и Европа используют, а потом мы будем не нужны», - убежден лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что сейчас от Украины требуют гарантий, как от транзитной страны, а после того, как будут построены Южный и Северный потоки, Украина станет никому не нужной.

«Украина держала Европу в напряжении, потому что та привыкла к стабильным поставкам газа. Эта политика принесла значительные убытки нашей стране. Мы должны показать, что мы - надежные партнеры, и что мы исполняем свои обязательства», - подчеркнул кандидат в президенты.