Янукович обещает в случае победы не преследовать своих оппонентов
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Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что никогда не пойдет по пути политического преследования своих оппонентов.
Об этом он сказав в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина» в пятницу вечером.
«Я никогда не пойду по пути политического преследования своих оппонентов. Никогда. И тем более – относительно избирателей, как это делалось в 2005 году по отношению к моим избирателям и моим единомышленникам, когда открывались надуманные уголовные дела, преследовались члены семей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Отвечая на вопрос о своих первоочередных шагах после прихода к власти, он отметил, что Украина должна показать, что является надежным партнером по транзиту газа и что государство выполняет все свои международные обязательства.
«Первый вопрос, который необходимо будет нам решить сразу же после прихода к власти – это начать переговоры с ЕС и Россией о гарантиях прокачки гарантированных объемов газа на долгосрочную перспективу. Чтобы не вышло так, что сейчас нас и Россия, и Европа используют, а потом мы будем не нужны», - убежден лидер Партии регионов.
В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что сейчас от Украины требуют гарантий, как от транзитной страны, а после того, как будут построены Южный и Северный потоки, Украина станет никому не нужной.
«Украина держала Европу в напряжении, потому что та привыкла к стабильным поставкам газа. Эта политика принесла значительные убытки нашей стране. Мы должны показать, что мы - надежные партнеры, и что мы исполняем свои обязательства», - подчеркнул кандидат в президенты.