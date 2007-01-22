Крымский спикер уволил ”короля самозахватов”
Последней каплей стала драка
Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО освободил от должности своего внештатного советника Данияла АМЕТОВА, которого оппоненты называют "королем самозахватов".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.
"Всем известно, что АМЕТОВ - главный инициатор проведения всех земельных акций протеста. Когда я принимал решение взять его своим внештатным советником, я полагал, что с этим человеком, который сам вызвался быть координатором при правовом урегулировании спорных земельных вопросов между участниками акций протеста и местными советами, мы нашли точки соприкосновения и пришли к общему пониманию того, как должна решаться проблема выделения земли в Крыму. Тогда он был согласен со всеми моими доводами", - цитирует А.ГОРЕВА слова председателя Верховной Рады Крыма.
Как отметил глава крымского парламента, Д.АМЕТОВ за все время, пока был внештатным советником председателя Верховной Рады АРК, так и не занялся решением именно тех назревших проблем в земельной сфере Крыма и выполнением тех задач, которые перед ним ставились. "Поэтому после участия АМЕТОВА в последних известных событиях на ул. Балаклавской в Симферополе я его освободил от должности советника председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым по урегулированию земельных вопросов", - заявил А.ГРИЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, утром 18 января на улице Балаклавской в Сифмерополе произошла потасовка между крымскими татарами - участниками самозахвата и строителями одной из фирм. По данным милиции, одним из тех, кто руководил дракой, был Даниял АМЕТОВ. По факту массовых беспорядков на ул. Балаклавской правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".