Рудьковский думает, что стал кому-то поперек горла

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ считает дискредитационной информацию в СМИ о проведении служебного расследования в отношении него после приглашения в Украину в декабре прошлого года туркменских оппозиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По убеждению Н.РУДЬКОВСКОГО, статья в еженедельнике «Зеркало недели» была опубликована с целью его дискредитации. «Расцениваю попытки привязать их (туркменских оппозиционеров – УНИАНА) приезд (в Украину - УНИАН) к министру транспорта как часть определенной работы против министра транспорта», - подчеркнул Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Министр убежден, что заинтересованными в его дискредитации могут быть те, кто намеревался приобщиться к приватизации 146 объектов, которую он приостановил своим решением. Кроме того, его могут компрометировать из-за финансовых проверок ряда предприятий отрасли, проведенных Минтранссвязи.

Отвечая на вопрос, кто подписал распоряжение о проведении расследования: Президент Украины или премьер-министр, Н.РУДЬКОВСКИЙ сказал: «Насколько я знаю, премьер не был инициатором подобного расследования».

При этом министр отметил, что не знает, кто был инициатором такого распоряжения, и сам хотел бы узнать, что настоящим документом планировалось достичь. «Если хочет добиться решения своего участия в новых газовых схемах - то это одно, если он подразумевает, что нужно отдать то, чего мы (Минтранс – УНИАН) не даем отдать, – нужно это написать в документе», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, туркменские оппозиционеры Худайберды ОРАЗОВ и Нурмухаммед ХАНАМОВ приезжали в Украину как частные лица. При этом Н.РУДЬКОВСКИЙ подтвердил, что действительно был с ними знаком еще до того как стал народным депутатом. Он также сообщил, что общался с ними, но делал это в нерабочее время и как частное лицо.

«Эти люди не находились в международном розыске, когда были на территории Украины, насколько я понимаю», - сказал он. Иначе, по словам Н.РУДЬКОВСКОГО, это вопрос не к нему, а к СБУ и МВД.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также сообщил, что направлял запросы послам об ускорении выдачи виз туркменским политикам, но как частное лицо.

По словам министра, к нему обращалась СБУ по поводу данной ситуации, и он «дал исчерпывающие ответы».

Н.РУДЬКОВСКИЙ также сообщил, что обсуждал с туркменскими оппозиционерами вопрос о том, как Украине удалось провести прозрачные выборы Президента, не допустить кровопролития во время Майдана. Он выразил убеждение, что его действия «никак не могут навредить авторитету Туркменистана и Украины».

Как сообщал УНИАН, по информации еженедельника “Зеркало недели” (№2 (631) от 20-26 января с.г.), премьер-министр министр Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО, который своими действиями нанес вред национальным интересам Украины, пригласив в Украину представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА. По данным газеты, Н.РУДЬКОВСКИЙ якобы обращался в украинские посольства в Болгарии, Австрии и Норвегии с просьбой срочно выдать визы представителям туркменской оппозиции.

В свою очередь, министр транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКИЙ подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к изданию "Зеркало недели". "Министерство транспорта и связи официально сообщает, что все обвинения автора публикации в адрес РУДЬКОВСКОГО безосновательны", говорится в заявлении Минтранссвязи.