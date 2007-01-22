Томенко достала ”Золотая шарманка”

Народный депутат Николай ТОМЕНКО убежден, что проблема определенности государственной гуманитарной политики и пропаганды духовных ценностей в Украине остается крайне актуальной.

Об этом говорится в комментарии Н.ТОМЕНКО, переданном агентству УНИАН его пресс-службой.

«Празднуя сегодня День Соборности, стоит отметить, что в Украине до сих пор остается актуальной проблема единства украинцев с точки зрения ценностей украинской культуры и духовности, которые должна пропагандировать государственная гуманитарная политика», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Приятно отметить повышение за последние годы степени уважения к себе и к государству граждан во всех регионах Украины, о котором свидетельствуют результаты социсследования «Украинского демократического круга» и компании «Ukraine sociology service», согласно которым две трети опрошенных в декабре 2006 года (65%) гордятся тем, что они являются гражданами Украины, тогда как в декабре 2002 таких было всего 49%. Но в то же время остается проблема, чем гордится и на каких ценностях воспитывается сегодня украинское общество и, в частности, молодое поколение», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО. Недаром, считает он, одними из самых авторитетных государственных и политических деятелей, согласно результатам упомянутого опроса, после Богдана Хмельницкого стали Петр І и Леонид Брежнев.

Н.ТОМЕНКО выразил беспокойство по поводу того, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания только за последний год, по данным экспертов, занимался активным продвижением преимущественно двух радиокомпаний. «Общее количество лицензий, которые выдал им Нацсовет на протяжении прошлого года, составляет около 60, в то время, как Национальная радиокомпания смогла получить только 8 лицензий, и то в основном, в сельской местности», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, по его словам, политика Первого национального телеканала, которому государство заказывает программы, которые должны пропагандировать украинскую культуру и духовность, также вызывает удивление. “В частности то, что этот телеканал перед Рождеством украинцам подарил трансляцию церемонии вручения международной премии «Золотая Шарманка», которая, явно была далека от украинской культуры. Наиболее интересно в этой истории то, что руководство телеканала искренне радуется, что ему пришлось привлечь к показу на Первом национальном канале российских исполнителей и считает этот проект едва ли не одним из лучших продуктов их производства”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Не меньше беспокойство у него вызывает и ситуация, сложившаяся в столице Украины вокруг скандала со сносом исторических памятников музея «Киевская крепость».

По мнению Н.ТОМЕНКО, проблема определенности государственной гуманитарной политики и пропаганды духовных ценностей в Украине остается крайне актуальной. «И команда Президента, и команда премьера должны не только декларировать свою верность идеалам украинской духовности и соборности, а ежедневной деятельностью воплощать эти заявления в жизнь», - считает народный депутат.