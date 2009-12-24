Стойко: заявление московского шута Кадырова следует рассмотреть в ПАСЕ

Член Политсовета партии „За Украину!” Иван Стойко считает, что руководство РФ и международные организации должны дать официальный ответ относительно агрессивных высказываний президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он заявил официальному сайту «За Украину!»

«Это беспрецедентный факт в мировой дипломатии XXI века, – отметил депутат. – Это еще раз подтверждает, что Россия не является цивилизованным государством. Потому что подобные заявления могут быть нормальной практикой где-то в недоразвитых африканских странах, в общении вождей племен, но не в европейской политике».

Иван Стойко отмечает, что Рамзан Кадыров является человеком Путина и без его разрешения не сделал бы такого заявления. «Путин и Медведев должны дать оценку таким заявлениям своего подчиненного, - отмечает член партии «За Украину!», - Если этого не случится, то и это будет подтверждением того, что ставленник Путина Рамзан Кадыров просто озвучил позицию своего патрона».

«Этот московский шут Кадыров не только верно служит Кремлю, но и уничтожает чеченский народ, - заявил депутат. – Сейчас он просто выполняет все прихоти Путина, получив власть от его оккупационного режима в Чечне».

Он также прибавил, что заявление чеченского президента не может остаться вне поля зрения международных организаций. „Оно должно быть рассмотрено на сессии ПАСЕ”, - считает народный депутат.