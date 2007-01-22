Бондаренко напрогнозировал Украине три автономии

Директор Киевского института проблем управления Кость БОНДАРЕНКО считает, что через “десятки лет” Украина может иметь три автономных образования: Крым, Галичину и Донбасс.

Такое мнение он высказал во время заседания “круглого стола” в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли будущее у идеи федерализма в Украине.

“Не сейчас, а спустя некоторое время, возможно, через десятки лет, Украина придет к такой форме государства, в которой будет Украина как государство, и в ней будет три автономных образования: Крым, Галичина и Донбасс”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь, директор компании “Reseach & Breanding group” Евгений КОПАТЬКО считает, что идея федерализма “имеет право на существование, и ни о каком сепаратизме не может быть и речи”. По его словам, в перспективе, если наше общество будет развиваться бесконфликтно, то такая идея может существовать.

Исполнительный директор лаборатории социальных исследований “София” Владимир ЛУПАЦИЙ убежден, что до тех пор, пока не будет решена проблема передачи полномочий органам местного самоуправления, будет существовать и необходимость “в таком территориальном патриотизме, который стихийно почему-то оформляют идеей федерализма”.