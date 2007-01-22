Коституционному Суду отвели роль предохранителя

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины, бывший судья КС Владимир ШАПОВАЛ считает, что Конституционный Суд имеет право оценивать конституционность законов о внесении изменений в Конституцию, вступивших в силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на “круглом столе” на тему: “По какой Конституции будет жить Украина в 2007 году”.

«Конституционный Суд уполномочен рассматривать вопрос, который вынесен в связи с юридически нечистым принятием закона №2222», - сказал В.ШАПОВАЛ.

По его словам, такое право КС дают положения Основного Закона.

Представитель Президента в КС также отметил, что Конституционный Суд должен быть «предохранителем», который должен оценивать процедурную правильность принятия закона.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года Верховная Рада Украины “пакетным голосованием” внесла изменения в Основной Закон, превратив Украину в парламентско-президентское государство (законопроект 4180, который после его подписания Президентом получил номер регистрации 2222 - УНИАН), предварительно постановила и направила на заключение в Конституционный Суд Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно местного самоуправления (№3207-1) и Законе "Об особенностях применения закона Украины "О выборах Президента Украины" при переголосовании повторного голосования в декабре 2004 года”.

Политреформа, предусмотренная изменениями в Конституцию, вступила в силу с 1 января 2006 года.