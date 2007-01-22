Ющенко объяснил, что такое единство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем Соборности Украины, который отмечается по случаю провозглашения Акта Злуки (Объединения) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Как сказано в поздравлении главы государства, «88 лет назад украинский народ реализовал свое многовековое стремление жить в соборном государстве, исповедовать единые национальные и общественные ценности, совместными силами заботиться о безопасной, достойной и процветающей жизни людей, как подобает большой европейской нации».

В.ЮЩЕНКО отметил, что значение этого праздника заключается не только в историческом контексте, но, в первую очередь, в действии на будущее, в нашей готовности вместе работать на укрепление в Украине принципов демократии и свободы, развитие единого гуманитарного и информационного пространства, улучшение благосостояния граждан.

«Единство – это наше глубокое понимание друг друга как неотъемлемой части большого Украинского народа», – сказал Президент.