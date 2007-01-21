Референдум об оставке Черновецкого заходит на ”второй круг”

Инициативная группа по проведению местного референдума относительно отставки Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуска Киевсовета собирается 22 января осуществить вторую попытку представления документов для своей регистрации в горгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Общественного объединения «Голос громады Киева», 18 декабря 2006 года первая попытка подать документы была неудачной.

Членов инициативной группы сначала отказались впустить в помещению городской администрации, поскольку существует распоряжение №1616 от 07.11.2006, подписанное Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ о том, что доступ рядовых граждан в здание на Крещатике, 36 запрещен. Однако, после вмешательства депутатов Киевсовета от оппозиционных фракций инициативную группу в мэрию все же впустили.

Но принять документы для регистрации заместитель председателя КМГА Владимир ГОЛОВАЧ и первый заместитель председателя КМГА Денис БАСС наотрез отказались, ссылаясь сначала на неправильное оформление предупреждения о времени прихода инициативной группы, а затем отправили членов инициативной группы в Управление по вопросам обращений граждан КМГА.

Как замечает пресс-служба «Голоса громады Киева», в соответствии со ст. 3 Закона Украины «Об обращении граждан» под обращениями граждан следует понимать изложенные в письменной или устной форме предложения (замечания), заявления (ходатайство) и жалобы. Ни один из перечисленных в ст. 16 Закона Украины «О всеукраинском и местном референдумах» документов не являются обращением граждан, а следовательно, не может быть подан или зарегистрирован через Управление по вопросам обращений граждан КМГА, отмечает пресс-служба.

Поэтому инициативная группа собирается осуществить вторую попытку представления документов. Соответствующее сообщение было послано Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ 18 января.