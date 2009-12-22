Крымский вице-спикер заявляет, что в Русской общине засел криминалитет

Заместитель председателя крымского парламента Михаил БАХАРЕВ заявляет о рейдерском захвате общественной организации «Русская община Крыма» людьми с сомнительной репутацией и приостанавливает членство в ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.БАХАРЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Идет рейдерский захват Русской общины Крыма. Схема проста, она была опробована многократно во всяких рейдерских захватах: вначале подкупается руководитель, а потом с его помощью осуществляется захват предприятия или организации», - сказал вице-спикер.

«Я приостанавливаю свое членство в Русской общине Крыма до тех пор, пока она не отчистится от криминальных элементов и случайных людей, которые туда попали из конъюнктурных соображений», - заявил М.БАХАРЕВ, уточнив, что являлся первым заместителем председателя организации.

Он раскритиковал вхождение Русской общины в новое общественное движение «Русское единство». Его основу, помимо общины, составляют «Гражданский актив Крыма» и ряд казачьих организаций. М.БАХАРЕВ заявил, что среди активистов этих организаций есть люди с «темным прошлым».

*** Русскую общину Крыма возглавляет депутат парламента автономии Сергей ЦЕКОВ.