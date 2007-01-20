Мороз: нужно смотреть, кто поднял рейвах

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Соцпартии Украины Александр МОРОЗ не видит в действиях министра транспорта и связи Украины, назначенного за квотой СПУ Николая РУДЬКОВСКОГО «угрозы для авторитета Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня на пресс-конференции в Черновцах, комментируя сообщение газеты "Зеркало недели" о том, что якобы премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования относительно министра транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКОГО из-за нанесения вреда национальной безопасности Украины.

«Если даже условно говорить о вреде, то здесь нужно смотреть, кто на этот счет поднял рейвах. Потому что, например, нынешнее руководство государства, которое находилось раньше в оппозиции, формально или как, принимали в Польше, Варшаве (я там принимал участие и знаю), Германии, Соединенных Штатах Америки, других странах. Это все считалось нормально и демократично», - заявил А.МОРОЗ.

Он также прибавил: «Например, меня принимали в свое время во время акции «Украина без Кучмы» в России. Конечно, руководство России не принимало, но это делали ведущие политики соседней страны. Они со мной встречались, и никто на этот счет не поднимал шумихи».

Поэтому, по мнению А.МОРОЗА: «Если кто-то обратился к нам, в частности из Туркменистана, встретиться здесь, выразить свою позицию и объяснить ситуацию в своей стране, и кто-то такую встречу для них провел, – то я не думаю, что тем самым нанесен вред авторитету Украины».

Как сообщал УНИАН, газета "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники, назвала причиной назначенного служебного расследования участие Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Киев в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции - бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Издание отмечает, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе. МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины. Представители туркменской власти также утверждали, что эти лица находятся в международном розыске.