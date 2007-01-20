Мороз провел конституционный ликбез для Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что при принятии закона о Кабмине ВР действовала в полном соответствии с конституционной процедурой.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме А.МОРОЗА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в связи с его заявлением от 19 января 2006 года о возвращении в Верховную Раду Украины Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" после преодоления вето без подписи Президента Украины.

«Уважаемый Виктор Андреевич! В связи с Вашим письмом от 19 января 2007 года о возвращении в Верховную Раду Украины Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» после преодоления вето без подписи Президента Украины считаю необходимым отметить следующее. Начатая Вами практика реализации статьи 94 Конституции Украины в редакции, действующей с 1 января 2006 года, не является базирующейся на ее предписаниях, и, по моему убеждению, не способствует утверждению Украины как правового государства, в котором органы государственной власти имеют законодательную основу для своей деятельности».

В своем письме А.МОРОЗ еще раз отмечает, «что при принятии Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» и при преодолении вето Президента Украины в отношении него Верховная Рада Украины действовала в полном соответствии с конституционной процедурой». «Текст же Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», возвращенный Вами 11 января 2007 года после применения в отношении него права вето, идентичен тексту Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», вето в отношении которого было преодолено Парламентом и который направлен на подпись Президенту Украины 12 января 2007 года (копии прилагаются). А потому после повторного принятия Закона путем преодоления вето на Закон Верховной Радой Украины конституционная возможность наложения вето Президентом Украины является исчерпанной», - подчеркивает автор письма.

По убеждению А.МОРОЗА, «поскольку при любых обстоятельствах, политических или этических соображений должностные лица органов государственной власти должны действовать исключительно в рамках Конституции Украины и законов Украины, предлагаю подписать и официально обнародовать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины» в установленный Конституцией Украины срок. Иначе этот Закон будет опубликован за подписью Председателя Верховной Рады Украины, как это и предусмотрено Конституцией Украины».

«Ваши же предложения, - отмечает дальше А.МОРОЗ, - относительно совершенствования Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» в случае внесения их на рассмотрение Верховной Рады Украины Президентом Украины в соответствии со статьей 93 Конституции Украины будут рассмотрены по установленной законодательной процедуре».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

11 января 2007 г. В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.

18 января Президент заявил, что будет повторно ветировать закон о Кабмине, поскольку текст закона, который был одобрен 12 января и поступил ему на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», которая была принята парламентом 21 декабря 2006 года и подписана председателем Верховной Рады.

19 января в ВР заявили, что оснований для ветирования закона о Кабмине не существует, а председатель ВР А.МОРОЗ направил письмо В.ЮЩЕНКО, в котором просит подписать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».

В.ЮЩЕНКО 19 января вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.