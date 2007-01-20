Секретариат Президента загнал Мороза в угол

Председатель Верховной Рады Украины не наделен Конституцией Украины правом подписи законов, которые возвращены Президентом Украины для повторного рассмотрения Верховной Радой. Такие действия являются неконституционными и незаконными.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Президента Украины по поводу заявления председателя ВР Александра МОРОЗА о беспочвенности вето Президента на Закон Украины «О Кабинете министров Украины», сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы государства.

В комментарии подчеркивается: «Президент Украины в соответствии со статьей 94 Конституции Украины и решения Конституционного суда Украины от 7 июля 1998 года имел полное конституционное право вернуть в Верховную Раду Украины Закон «О Кабинете министров Украины».

Пресс-служба Президента Украины еще раз отмечает, что так называемая «техническая ошибка», как это было заявлено Секретариатом Верховной Рады, в действительности является самовольной заменой редакции статьи 24 Закона Украины «О Кабинете министров Украины», которая не голосовалась депутатами Верховной Рады Украины. Данное подтверждено как письмом Секретариата ВРУ, так и стенограммой заседания ВРУ, и сравнительной таблицей к закону.

«Таким образом, спекуляции по этому поводу являются надуманными», - отмечает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданном Президентом.

11 января в 2007 г. В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к данному закону.

18 января Президент заявил, что повторно будет ветировать закон о Кабмине, поскольку текст закона, который был одобрен 12 января и поступил ему на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете министров Украины», которая была принята парламентом 21 декабря 2006 года и подписана председателем Верховной Рады.

19 января в ВР заявили, что оснований для ветирования закона о Кабмине не существует, а председатель ВР Александр МОРОЗ направил письмо В.ЮЩЕНКО, в котором просит подписать Закон Украины «О Кабинете министров Украины».

В.ЮЩЕНКО 19 января вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете министров Украины» в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.

Сегодня, 20 января, находясь с рабочей поездкой в Черновицкой области, во время встречи с представителями местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и активом Буковины А.МОРОЗ заявил: «Вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента». В то же время он признал, что в принятом парламентом законе существуют определенные технические проблемы во время его подготовки, на которые и было указано, однако это не должно было стать основанием для наложения вето на закон о Кабмине. А.МОРОЗ также напомнил, что направил два письма В.ЮЩЕНКО, одно из которых подписал вчера, о том, чтобы Президент все-таки подписал закон о Кабмине. «В противном случае я сообщаю главе государства, что в определенный срок, как председатель ВР, я поставлю свою подпись под законом», - сказал А.МОРОЗ.