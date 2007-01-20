Ульянченко уверена, что Наша Украина серьезно очистится

После отчетно-выборных районных и областных собраний политической партии “Народный Союз Наша Украина” в феврале–марте партия серьезно очистится.

Такое убеждение в интервью УНИАН высказала председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

“В феврале-марте состоятся отчетно-выборные районные и областные собрания. Я думаю, что партия серьезно очистится”, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

“Уверена, что мы сможем привлечь в свои ряды много новых сторонников. Возможно, в некоторых областях изменится руководство партии”, - добавила она.

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, партия проходит определенный путь становления – “слишком это молодая партия, чтобы быть стабильной политической силой”.

“Однако НСНУ есть и будет оставаться той демократической политической силой, которая будет поддерживать Президента”, - заверила она.