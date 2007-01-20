Мороз считает, что Ющенко подставили и скомпрометировали

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает вето, наложеное Президентом Украины на закон о Кабинете Министров, надуманным, поскольку для этого не существует реальных причин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил на встрече с представителями органов местной исполнительной власти и депутатами в Черновицкой области.

Выступая перед активом в помещении Черновицкого областного совета А.МОРОЗ заявил: «Вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента».

В то же время он признал, что в принятом парламентом законе существуют определенные технические проблемы, на которые и было указано, однако это не должно было стать основанием для наложения вето на закон о Кабмине.

Кроме этого, А.МОРОЗ подчеркнул, что в принятом парламентом законе, «в любом случае, не уменьшаются полномочия Президента». «Однако, очень трудно кому-то делиться своими полномочиями, и поэтому я это понимаю», - сказал председатель ВР.

Он также напомнил, что направил два письма В.ЮЩЕНКО, одно из которых подписал вчера, о том, чтобы Президент все-таки подписал закон о Кабмине. «В ином случае я сообщаю главе государства, в определенный срок, как председатель ВР, я поставлю свою подпись под законом», - сказал А.МОРОЗ.

А.МОРОЗ также отметил, что Украина уже никогда больше не вернется к исключительно президентской форме правления и со временем опора государства будет формироваться на местном самоуправлении.

В рабочей поездке в Черновицкую область А.МОРОЗА сопровождают народный депутат Украины Иван БОКИЙ, председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК, министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ, председатель политсовета СПУ Михаил МЕЛЬНИЧУК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

11 января 2007 г. В.ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.

18 января Президент заявил, что повторно ветирует закон о Кабмине, поскольку текст закона, который был одобрен 12 января и поступил ему на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», которая была принята парламентом 21 декабря 2006 года и подписана председателем Верховной Рады.

19 января во ВР заявили, что оснований для ветирования закона о Кабмине нет, а председатель ВР Александр МОРОЗ направил письмо В.ЮЩЕНКО, в котором просит подписать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».

В.ЮЩЕНКО 19 января возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.