Чечня закрыла все детские дома

Со вчерашнего дня в Чечне нет ни одного детского дома. Так решил премьер российской власти Чечни Рамзан Кадыров, который приказал закрыть все детские дома на территории республики. Об этом сообщает Радио Свобода. Теперь существует лишь один распределитель для сирот, которых никто не хочет забирать. Нынешняя чеченская власть считает, что существование детских домов противоречит традициям чеченского народа. Лозунг Кадырова заключается в том, что у чеченцев никогда не было даже слова или понятия «приют». 20 лет тому назад даже для самых дальних родственников было бы очень большим стыдом не иметь возможности воспитать ребенка.

В свое время Кадыров сам пытался усыновить ребенка. Но на то время ему не было 30 лет, и тогда его мама усыновила 14-летнего российского мальчика. Его назвали чеченским именем Висит, что в переводе значит «чтобы остался». И Кадыров сейчас называет этого парня своим братом. Сейчас он учится в Москве, в Суворовском училище.