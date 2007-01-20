Кушнарева сменит шахтер

Преемником погибшего Евгения Кушнарева в депутатском кресле, вероятно, станет горный мастер из Горловки Павел Солтус - член Партии регионов, депутат Горловского городского совета 5-го созыва.

По словам Солтуса, он не надеялся, что придется заменить своего однопартийца именно при таких трагических обстоятельствах.

"Мне хотелось бы не вместо него работать, а вместе с ним работать, так как у этого человека можно учиться, учиться и учиться. Я с многими там встречался депутатами, но с Кушнаревым ни разу не встречался, хотя этот человек мне нравилась. Вот действительно, жесткий мужик, очень умный мужик. Ну, настоящий", - сказал кандидат в депутаты.

Украинская правдасо ссылкой на НТН