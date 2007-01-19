Луценко начинает поездки по Украине (расписание)

Юрий ЛУЦЕНКО начинает региональный тур как лидер Гражданского движения „Народная самооборона”. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Ю.ЛУЦЕНКО Инна КИСИЛЬ

По ее словам, 23 января состоятся мероприятия „Народной Самообороны” в г. Виннице:

07.00 – выезд Ю.ЛУЦЕНКО вместе с представителями СМИ на автобусе с Софийской пл.

11.00 – пресс-конференция в г. Виннице (ул. Космонавтов, 23)

14.00 – встреча в составе Винницкого координационного совета „Народной Самообороны”

18.00 – митинг на площади им. Василя Стуса

20.00 – прямой эфир на ТРК „ВИТА”.

Кроме того, на 25 января запланирована встреча Ю.ЛУЦЕНКО с общественностью в г. Сумы, а на 27 января - в. Тернополе.

Представители СМИ приглашаются на запланированные мероприятия.