Яценюк: глава миссии МВФ ушла из-за обмана со стороны Тимошенко

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что отношения Украины с Международным валютным фондом изменятся с приходом к власти нового главы государства и нового правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

Он выразил мнение, что причиной того, что Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ ушла с должности главы миссии Международного валютного фонда в Украине, стало невыполнение премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО обещаний, данных ей лично.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что знает «Джейлу лично». По его словам, Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ - «невероятно профессиональный человек, но дело в том, что правительство обмануло МВФ».

А.ЯЦЕНЮК заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО «просто солгала МВФ». Он добавил, что встречался с главой миссии Фонда на этот счет несколько раз и предупреждал о возможности такого развития событий. «Во время последнего приезда ПАЗАРБАЗИОЛУ я предупреждал, что все завершится тем, что правительство не выполнит обязательства», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что для получения кредита МВФ Ю.ТИМОШЕНКО подписала меморандум, по которому украинская сторона обязывалась, в частности, увеличить пенсионный возраст до 65 лет, повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и существенно сократить дефицит государственного бюджета. Он добавил, что был «целый ряд дополнительных условий, которые должны были способствовать тому, чтобы МВФ продолжал сотрудничество с Украиной». «Впрочем, эти условия выполнены не были», - отметил кандидат в президенты Украины.

А.ЯЦЕНЮК напомнил о позиции МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной только после выборов Президента.

В то же время он отметил, что из-за отказа МВФ предоставить Украине очередной транш кредита государство «очутилось на грани банкротства». «С 2 декабря, чтобы вы знали, в казначействе не проводятся никакие расчеты», - сказал А.ЯЦЕНЮК. «Денег нет, потому что Украина жила за счет наркотической зависимости от средств Международного валютного фонда», - отметил он, добавив, что «страна, фактически, политически и экономически банкрот».

Отвечая на вопрос, изменятся ли отношения Украины и МВФ после назначения нового главы миссии, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я думаю, что с приходом нового Президента и правительства Украины отношения изменятся».