В Харькове похоронили Евгения Кушнарёва

В Харькове похоронили народного депутата, одного из лидеров Партии регионов Евгения Кушнарёва.

Как передает корреспондент УНИАН, Е.Кушнарёва похоронили на 2-м городском кладбище на центральной аллее рядом с могилой бывшего губернатора Харьковской области Александра Масельского.

На траурном митинге на кладбище выступили премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Харьковского областного совета Василий САЛЫГИН, Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН, народные депутаты.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ назвал непоправимой утратой для нашей страны смерть Е.Кушнарёва. Он подчеркнул, что «сегодня с Евгением Кушнарёвым прощается не только Харьковщина, но и вся Украина». «Мы прощаемся с выдающимся государственным и политическим деятелем. Он был одним из лучших председателей облгосадминистраций Украины. Очень тяжело говорить о человеке, которого практически нельзя заменить. Кушнарёв – это человек, который всегда думал о государстве и о людях страны», - сказал лидер Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв скончался 17 января в Изюмской больнице в Харьковской области в результате огнестрельного ранения, которое он получил на охоте накануне.

Справка УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Е.Кушнарёв родился 29 января 1951 года в Харькове.

Был мэром Харькова, председателем Харьковской областной государственной администрации, занимал должность руководителя Администрации Президента Украины.