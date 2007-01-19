ЕС хочет и рыбку съесть, и в лужу не сесть

В мандате на переговоры с Украиной Европейский Союз хочет объединить желание усилить сотрудничество и не выйти за рамки Европейской политики соседства (ЕПС).

Об этом сообщил УНИАН источник в Европейской комиссии.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы, с одной стороны, в мандате на переговоры учесть наше желание усилить связь с Украиной, однако не выйти за рамки Единой политики соседства», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в ЕС продолжается дискуссия по этому поводу.

В то же время собеседник агентства выразил надежду, что окончательно «точки над «і» будут расставлены 22 января на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня источники в дипломатических кругах заявили, что пока нет консенсуса в том, каким образом выразить в новом соглашении европейские устремления Украины.

В конце 2006 года ЕС решил в начале 2007 года начать переговоры с Украиной по новому Усиленному соглашению, которое должно заменить действующее соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве, действие которого завершается в 2007 году.