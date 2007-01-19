Ющенко вторично ветировал закон о Кабмине (дополненная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, предложения Президента во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

В своих предложениях Президент отмечает, что принятый Верховной Радой Украины 12 января 2007 года Закон Украины «О Кабинете Министров Украины» не может быть подписан, поскольку нарушает Конституцию Украины.

В.ЮЩЕНКО обращает внимание на то, что текст Закона, который поступил на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», который по результатам голосования 21 декабря 2006 года был подписан председателем Верховной Рады Украины, и содержит изменения, которые не были предусмотрены предложениями Президента Украины от 11 января 2007 года. В частности, в части седьмой статьи 23 Закона, который рассматривается, пункт 4 исключен.

Учитывая изложенное и с учетом Решения Конституционного Суда Украины от 7 июля 1998 года № 11-рп, принятый парламентом 12 января 2007 года Закон Украины «О Кабинете Министров Украины» является принятым в новой редакции.

В связи с этим, пишет Президент, на основании части второй статьи 94 Конституции Украины возвращаю Закон, который поступил на подпись, в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения по следующим причинам.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что государственная власть, в соответствии со статьей 6 Конституции Украины, разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. Реализация указанного принципа деления власти обеспечена в первую очередь предписаниями, по которым органы государственной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией рамках и в соответствии с законами Украины, способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.

Вместо этого Законом, который поступил на подпись, предлагается собственная интерпретация положений Конституции Украины и в некоторых случаях искажается суть и содержание Основного Закона Украины, что может привести к разбалансированию государственной власти в Украине.

В таких обстоятельствах В.ЮЩЕНКО отмечает необходимость приведения ряда положений Закона, который рассматривается, в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Президент отмечает, что противоречит Основному Закону положение, которое предоставляет коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины право вносить в Верховную Раду Украины представления о назначении на должность премьер-министра Украины в случае невнесения Президентом Украины такого представления в срок, определенный Конституцией Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что участие Президента Украины в назначении премьер-министра Украины не сводится исключительно к формальному. Системный анализ положений статей 3, 102, пункта 9 статьи 106 Конституции Украины дает основания утверждать, что Президент Украины может отклонить предложенную коалицией депутатских фракций в Верховной Раде Украины кандидатуру премьер-министра Украины. Предлагается исключить вышеупомянутые нормы Закона, которые ограничивают конституционное право главы государства в вопросе обеспечения соблюдения требований Конституции и законодательства Украины при внесении кандидатуры премьер-министра Украины на рассмотрение парламента.

Вместо этого глава государства предлагает записать, что “в случае нарушения требований Конституции Украины и данного Закона по внесению предложения относительно кандидатуры на должность премьер-министра Украины, несоответствия предложенной кандидатуры требованиям к члену Кабинета Министров Украины, установленным законом, при наличии других оснований, предусмотренных Конституцией Украины, Президент Украины информирует Верховную Раду Украины о невозможности внесения представления относительно предложенной кандидатуры».

Также Президент не соглашается и предлагает исключить положение Закона, которое наделяет коалицию депутатских фракций в Верховной Раде Украины правом вносить в парламент представление о назначении министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины «в случае невнесения Президентом Украины в Верховную Раду Украины кандидатур на должности министра обороны Украины или министра иностранных дел Украины в срок, определенный частью первой этой статьи».

Замечания у главы государства вызывает и положение Закона, в соответствии с которым полномочия члена Кабинета Министров Украины прекращаются в случае освобождения его от должности по представлению премьер-министра Украины. Приведенная норма не учитывает особенностей увольнения министров, которые назначаются по представлению Президента Украины. В.ЮЩЕНКО предлагает изложить эту норму в такой редакции: «в случае освобождения его от должности по представлению премьер-министра Украины, а министра обороны Украины или министра иностранных дел Украины – по представлению Президента Украины».

Президент просит внести изменения в закон, в соответствии с которыми кандидатуры заместителей министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины согласуются с ним.

По его мнению, также противоречит Конституции то, что в законе за Кабинетом Министров Украины закреплены полномочия по отмене актов местных государственных администраций и норма относительно согласования Кабинетом Министров Украины кандидатур заместителей председателей местных государственных администраций, а также право Кабинета Министров Украины привлекать председателя местной государственной администрации к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Президент требует исключить из Закона норму, которая предоставляет премьер-министру Украины и соответствующему министру абсолютное право на отказ от скрепления актов Президента Украины, поскольку акты главы государства, которые подлежат скреплению подписью, издаются в рамках конституционных полномочий Президента Украины, которые он не может передавать другим лицам или органам.

Президент также просит дополнить закон частями такого содержания:

«Кабинет Министров Украины отвечает на обращение Президента Украины и постоянно информирует Президента Украины о своей деятельности, важнейших решениях и действиях, которые предусматривается принять или осуществить в сфере обеспечения государственного суверенитета и самостоятельности Украины, осуществления внутренней и внешней политики государства, выполнения актов Президента Украины, проводит в случае необходимости предварительные консультации с Президентом Украины.

В заседаниях Кабинета Министров Украины принимает участие Президент Украины или уполномоченный им представитель.

Лица, уполномоченные Президентом Украины, имеют право принимать участие в заседаниях правительственных комитетов с правом совещательного голоса».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

11 января в 2007 г. В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к закону.

18 января Президент заявил, что повторно ветирует закон о Кабмине, поскольку текст закона, который был одобрен 12 января и поступил ему на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», которая была принята парламентом 21 декабря 2006 года и подписана председателем Верховной Рады.

Сегодня в ВР заявили, что оснований для ветирования закона о Кабмине не существует, а председатель ВР Александр МОРОЗ направил письмо В.ЮЩЕНКО, в котором просит подписать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».