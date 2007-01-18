Президент подпишет Закон о Кабмине, потому что...

Народный депутат от блока БЮТ политолог Дмитрий ВЫДРИН прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет Закон о Кабинете министров, потому что "найдутся компромиссы".

Как передает кореспондент УНИАН, об этом Д.ВЫДРИН заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Я считаю, что закон будет все-таки подписан Президентом…Какие-то поправки будут учтены, какие-то найдутся компромиссы", - сказал Д.ВЫДРИН.

По его словам, если верить слухам, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ предложил В.ЮЩЕНКО встретиться и в течение двух часов снять все противоречия по закону.

"Те 42 поправки, которые предлагал Президент, в принципе, можно реализовать за столом с очень небольшим количеством участников в течение двух часов", - считает Д.ВЫДРИН. При этом он высказал уверенность, что в законе "немного таких вещей, которые невозможно разрешить".

Одновременно депутат опасается, что процесс принятия закона может затянуться из-за того, что Президент создает "рабочие группы".

"Насколько я знаю, Президент решил создать рабочие группы. Но, я думаю, это худший вариант", - отметил Д.ВЫДРИН и добавил, "если хотите не решить проблему, создайте рабочую группу по ее решению". "Поэтому это, как минимум, затянет принятие решения", - заключил Д.ВЫДРИН.