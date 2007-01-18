Представителей Кабмина ждут в Конституционом суде 30 января

В заседании Конституционного Суда Украины, который начал рассмотрение дела по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменения в раздел ІV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", объявлен перерыв до 30 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Конституционного Суда Иван ДОМБРОВСКИЙ по завершении сегодняшнего заседания.

КС успел заслушать авторов представления, представителей ВРУ и Президента.

Представителей Кабинета Министров будут заслушивать 30 января.

Как сообщал УНИАН, сегодня началось первое пленарное заседание Конституционного Суда этого состава. Судьи рассматривают представление 47 депутатов о признании неконституционным закона о внесении изменений в закон о Конституционном Суде, которым отменяется право КС пересматривать принятые изменения в Конституцию.

Справка УНИАН. 4 августа 2006 года Верховная Рада внесла изменения в закон о Конституционном Суде, согласно которым юрисдикция КС по вопросам о соответствии Конституции не распространяется на законы о внесении изменений в Конституцию, которые вступили в силу. В частности, законом отменено право КС проводить ревизию внесенных в декабре в 2004 года изменений в Основной Закон.

19 сентября 2006 года народный депутат из фракции “Наша Украина” Михаил ПОЖИВАНОВ зарегистрировал конституционное представление 47 депутатов о неконституционности данного закона.