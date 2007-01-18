Прокурором Ривненской области назначили Баганца

Генеральный прокурор Украины Александр Медведько

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО своим приказом назначил государственного советника юстиции 2-го класса Алексея БАГАНЦА прокурором Ривненской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что А.БАГАНЕЦ работает в органах прокуратуры свыше 20 лет, возглавлял прокуратуры ряда областей, был заместителем Генерального прокурора Украины.

В то же время Леонид ОРЕХОВСКИЙ, который до сих пор работал прокурором Ривненской области, по собственному желанию переведен на должность заместителя прокурора этой области.