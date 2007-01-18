Прокурором Ривненской области назначили Баганца
18:24, 18 января 2007Политика
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Сообщение пресс-службы Генпрокуратуры
|Генеральный прокурор Украины Александр Медведько
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается, что А.БАГАНЕЦ работает в органах прокуратуры свыше 20 лет, возглавлял прокуратуры ряда областей, был заместителем Генерального прокурора Украины.
В то же время Леонид ОРЕХОВСКИЙ, который до сих пор работал прокурором Ривненской области, по собственному желанию переведен на должность заместителя прокурора этой области.
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