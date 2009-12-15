Ющенко о Конституции, БЮТ, регионалах и коррупции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что после его победы на президентских выборах парламент примет изменения к Конституции, а если нет - он его распустит.

Об этом глава государства сказал в интервью Одесской телерадиокомпании.

«Я побеждаю выборы и мы проводим через парламент те инициативы, которые есть, или если их не проводим, я распускаю парламент», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что планирует вынести на всеукраинский референдум свой вариант изменений к Конституции. «Обращаюсь к нации – давайте через всенародный референдум примем Конституцию и по ней начнем учить жить самых высоких украинских политиков», - сказал Президент.

При этом он выразил убеждение, что сегодня парламент, в том числе БЮТ и Партия регионов, не проголосует за изменения к Конституции, которые в том числе предусматривают снятие депутатской неприкосновенности. «Это конфликт интересов, они заинтересованы, чтобы этот климат существовал», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент подчеркнул важность внесения изменений, которые сделали бы невозможным партийное влияние на правоохранительные органы. «Партия пришла к власти, партия назначает генерального прокурора, а теперь спрашивают у Президента, почему нельзя победить коррупцию», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент высказал мнение, что именно власть сегодня является источником этой коррупции, и если генерального прокурора и министра назначает партия, они не смогут эффективно работать: «Скажите, может ли этот министр внутренних дел проверить эту власть, эту партию и посадить в тюрьму? Никогда».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО высказался за необходимость принятия ряда антикоррупционных законов, в частности и такого, который предусматривает создание Национального бюро расследований. Президент подчеркнул, что это бюро должно заниматься уголовным преследованием исключительно государственных служащих за коррупционные деяния.