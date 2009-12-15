Пятеро основных кандадатов отказались от теледебатов

Центральная избирательная комиссия определила шесть пар кандидатов в президенты Украины для участия в телевизионных дебатах за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

В частности, 4 января 2010 года в эфире Первого национального телеканала пройдут теледебаты между кандидатами в президенты Украины Юрием КОСТЕНКО и Сергеем ТИГИПКО, 5 января – между Анатолием ГРИЦЕНКО и Александром ПАБАТОМ, 11 января – между Людмилой СУПРУН и Инной БОГОСЛОВСКОЙ, 12 января – между Александром МОРОЗОМ и Олегом ТЯГНИБОКОМ, 13 января – между Петром СИМОНЕНКО и Олегом РЯБОКОНЕМ, 15 января – между Михаилом БРОДСКИМ и Василием ПРОТЫВСИХ. 14 января выступит Сергей РАТУШНЯК, у которого нет пары в связи с тем, что только 13 кандидатов в президенты дали согласие на участие в теледебатах.

Как сообщил во время заседания ЦИК председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ, для каждой пары кандидатов в президенты предусмотрено по 60 минут для проведения теледебатов. В случае, если один из кандидатов в президенты откажется от участия в теледебатах, тому кандидату, с которым он должен был дебатировать, будет отдано 30 минут прямого эфира для выступления. В частности, С.РАТУШНЯК также будет иметь 30 минут для выступления в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, ранее источник в ЦИК проинформировал, что от участия в теледебатах накануне первого тура президентских выборов отказались Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО, Владимир ЛИТВИН и Арсений ЯЦЕНЮК.