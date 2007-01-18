Янукович проводит совещание по организации похорон Кушнарева

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проводит совещание по организации похорон одного из лидеров Партии регионов Евгения Кушнарева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК сегодня во время заседания правления Пенсионного фонда.

«Ожидается, что в заседании правления фонда примет участие вице-премьер Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, однако он сейчас принимает участие в совещании, которое проводит премьер-министр», - сказал Б.ЗАЙЧУК.

Участники заседания почтили минутой молчания память Е.Кушнарева.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв скончался 17 января в 13.45 в больнице города Изюм Харьковской области в результате полученного накануне на охоте огнестрельного ранения.