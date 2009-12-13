Ющенко поздравил Кличко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Виталия КЛИЧКО, защитивший титул чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

«Искренне поздравляю Вас с очередной славной победой над рейтинговым боксером американцем Кевином ДЖОНСОНОМ», отмечается в поздравлении.

«В напряженной борьбе Вы продемонстрировали высокое мастерство, силу воли и духа. Самый престижный чемпионский пояс Всемирного международного совета, которым владели такие легендарные боксеры как Мухамед АЛИ, Майк ТАЙСОН, Леннокс ЛЬЮИС, находится в руках украинца. Сегодня миллионы спортсменов, болельщиков, вся Украина радуется за Вас и гордится Вами», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО пожелал В.КЛИЧКО счастья и новых побед во имя Родины.

Как сообщал УНИАН, В.КЛИЧКО защитил титул чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе. Бой продолжался 12 раундов. В.КЛИЧКО победил американца К.ДЖОНСОНА. Решение судей было единодушным.