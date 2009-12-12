Депутат БЮТ: у Ющенко истерика

В БЮТ считают, что критикуя премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО помогает лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ победить на предстоящих выборах главы государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии народного депутата от БЮТ Александра СОЧКИ по поводу высказываний В.ЮЩЕНКО в интервью ровенскому телевидению.

По его словам, В.ЮЩЕНКО понимает, что уже в феврале не будет главой государства, и с этим связаны его «безапелляционное хамство и выпады в адрес премьер-министра».

«Человеку трудно прощаться со своей должностью. Это непростой момент, должен уходить, а не хочется. Сдают нервы и начинается истерика. И поэтому Президент абсолютно сознательно помогает ЯНУКОВИЧУ. Тем более, что не хочется позволить победить более успешному политику из демократического лагеря», - сказал А.СОЧКА.

«Послушайте последние многочасовые речи ЮЩЕНКО, например, сегодняшнюю в Тернополе, и найдите хотя бы одно острое критическое слово в адрес ЯНУКОВИЧА. Такое впечатление, что у всей страны наступила глубокая и необратимая амнезия. Будто не было ни 2004 года, ни Майдана, ни миллионов людей, которые требовали бандитам тюрьмы», - отметил депутат.

А.СОЧКА отметил, что «Виктор Андреевич заканчивает свои президентские полномочия истерикой, ярлыками, разговорами о мифических офшорах и блохах».

«Эту лексику использует человек, который патологически любит рассказывать о морали и порядочности. Цель этих разговоров - привести после себя на президентство человека, на фоне которого ЮЩЕНКО будет выглядеть изысканным интеллектуалом и реформатором. Фамилия этого человека – ЯНУКОВИЧ», - убежден народный депутат.

По мнению А.СОЧКИ, В.ЮЩЕНКО понимает, что на фоне Президента Ю.ТИМОШЕНКО у него нет никаких шансов.

«К сожалению, ЮЩЕНКО не только провалился как Президент, но и не нашел в себе сил уйти с должности достойно», - резюмировал народный депутат.