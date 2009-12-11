Лавринович: инициатива Ющенко несерьезна, и далека от реальности

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что инициатива Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно роспуска парламента в случае не принятия им предложенного проекта Конституции «не имеет ничего общего ни с правом, ни с политикой».

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, “это несерьезно, и является далеким от реальности”.

Он отметил, что в Конституции и приблизительно нет срока в 100 дней, который касался бы оснований для роспуска парламента. А.ЛАВРИНОВИЧ отмечает, что никоим образом в Конституции не предусмотрено, что Президент имеет право приказывать парламенту принимать предложенный им проект Конституции.

“Мне сложно отреагировать на инициативу, которая не имеет ничего общего ни с правом, ни с политикой”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что Верховная Рада будет распущена, если она не примет новую Конституцию в течение 100 дней с момента внесения ее проекта в парламента. Соответствующее заявление В.ЮЩЕНКО размещено на официальном сайте Президента.