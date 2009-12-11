Литвин: доработанный проект госбюджета-2010 в ВР не поступал

Доработанный проект Закона “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” из Кабинета министров Украины в парламент не поступал.

Об этом сказал журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что «нужно четко осознать то обстоятельство, что до завершения президентских выборов бюджета не будет».

При этом руководитель парламента выразил убеждение, что необходимо «прекратить уговаривать друг друга, а говорить об ответственности за отсутствие бюджета, поскольку две недели истекли, а документ в Верховную Раду не поступил, что является абсолютно ненормальным явлением».

Председатель ВР также назвал «бессмысленным» «соревнование, на какой основе будет подаваться проект бюджета». «Есть действующий закон, и проект должен подаваться на его базе. Все остальное - демонстративное пренебрежение принципами нашей жизни», - заявил В.ЛИТВИН.

По его мнению, остается надеяться, что после завершения президентских выборов «люди сделают нормальный выбор, и тогда будет тот бюджет, который нужен стране, а не тому или другому клану».