Гриценко: без «Корвета» в Украине не будет Военно-морских сил

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предупреждает, что программа “Корвет” для Военно-морских сил Украины является последним шансом возродить украинскую судостроительную отрасль.

“Без “Корвета” в Украине не будет Военно-морских сил. Этот проект позволит возобновить кооперативные связи десятков украинских предприятий. Он позволит сказать, что у нас действительно есть единый военно-промышленный комплекс, а не кучка разбросанных по стране умирающих предприятий”, - заявил он в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что программа “Корвет” – это многомиллиардный проект, рассчитанный на 10 лет, который задействует десятки предприятий по всей стране.

Он отметил, что занимался этим проектом на должности министра обороны, а теперь, работая председателем профильного парламентского комитета, также не оставляет “Корвет” вне приоритетов деятельности.

“Когда появилась информация, что Минобороны под руководством ЕХАНУРОВА решило отдать за границу производство первых двух корветов, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны провел заседание, на котором принял четкое решение: корвет будет отечественным кораблем. 60% оборудования будет отечественного производства, остальные 40% – вооружение, системы управления и навигации – мы не можем производить сами, поэтому они будут изготовлены в других странах”, - сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, для надлежащего финансирования важных для ВПК проектов в декабре прошлого года он пошел на сознательный “шантаж” правительства и добился того, чтобы в бюджет силовых структур был включен дополнительно 1 млрд. грн.

“На программу “Корвет” сейчас, хотя с опозданием, уже поступили 79 млн. грн. Осталось профинансировать около 60 млн.”, – сообщил он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что уже выполнено эскизное и техническое проектирование кораблей, и проект готов выходить на стадию производства.

“Министерство обороны уже провело тендер и определило производителя нового корабля. Возглавляемый мною комитет обязательно проверит прозрачность этого конкурса. Однако в любом случае украинский корвет будет”, - выразил уверенность кандидат в президенты.