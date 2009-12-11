Томенко: у Ющенко и Януковича общая позиция по Луценко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает бессмыслицей увольнение кого-то из министров лишь из-за того, что они не поддерживают конкретного кандидата в президенты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, комментируя инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодняшней своей инициативой В.ЮЩЕНКО еще раз подтвердил, что для него установки и решения теневого правительства Виктора ЯНУКОВИЧА важнее, чем легитимного правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Он напомнил, что Партия регионов уже давно приняла решение добиваться увольнения Ю.ЛУЦЕНКО. Кроме того, по мнению вице-спикера, В.ЮЩЕНКО еще раз доказал, что в его поведении доминирует поведение кандидата в президенты, а не Президента.

«Если парламент будет увольнять всех должностных лиц, которые отказываются де-факто быть доверенными лицами ЮЩЕНКО или ЯНУКОВИЧА, то мы ликвидируем систему государственной власти в Украине во время президентской избирательной кампании», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также заметил, что, несмотря на общую позицию В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО относительно увольнения Ю.ЛУЦЕНКО, в парламенте пока нет большинства голосов за принятие такого решения.