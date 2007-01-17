Прокурор Крыма отказался переходить на работу в другой регион Украины

Прокурор Автономной Республики Крым Виктор ШЕМЧУК отказался переводиться на работу в другой регион Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом крымский прокурор заявил сегодня на расширенном заседании коллегии по итогам работы прокуратуры в 2006 году с участием руководителей правительства автономии и правоохранительных органов АРК.

По словам В.ШЕМЧУКА, накануне он побывал в Генеральной прокуратуре Украины, где ему было предложено уйти с должности прокурора АРК и перевестись на работу в другой регион страны (в какой именно - В.ШЕМЧУК не уточнил).

Однако крымский прокурор отказался от такого предложения, мотивируя это тем, что еще не использовал 5-летний срок, в течение которого он по закону может находиться на должности в Крыму.

Как сказал В.ШЕМЧУК, сегодня в отношении него может быть распространен компромат, в связи с чем призвал сотрудников прокуратуры и СМИ не верить "этой грязи". Он также призвал работников прокуратуры не собирать и не распространять слухи в отношении его персоны.

Ранее в ряде крымских СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время произойдет смена руководства прокуратуры автономии и крымского Главка МВД.