Ющенко в Донецке встретили хлебом-солью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с однодневной рабочей поездкой в Донецк.

Как передлает корреспондент УНИАН, самолет с Президентом совершил посадку в аэропорту Донецка в 11.00.

Президента встречали председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО, председатель областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, а также их заместители. Девушки в национальных костюмах вручили В.ЮЩЕНКО хлеб-соль.

Как сообщал УНИАН, программой пребывания Президента в Донецке запланирован его визит в Донецкий Национальный университет, завод группы "Норд", а также встреча с административно-хозяйственным активом области в Первом украинском международном банке.