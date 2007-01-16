Законопроект о сокращении полномочий СНБО противоречит Конституции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК считает неконституционным законопроект о сокращении полномочий СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГАЙДУК сообщил на брифинге в Секретариате Президента.

Он отметил, что нельзя говорить, что СНБО дублирует функции органов исполнительной власти, поскольку к полномочиям СНБО относится решение совсем других вопросов.

Он также считает нецелесообразным отмену должности секретаря СНБО, как предлагает этот законопроект.

По словам секретаря СНБО, если в Украине будет другая форма правления, например, парламентская республика, то тогда, возможно, это будет нужно.

В.ГАЙДУК сказал, что в законопроекте, возможно, и есть вещи, которые нужно принять во внимание, однако, целый ряд положений противоречит Конституции.

В качестве примера он назвал предложение ввести институт контрассигнации для решений, которыми вводятся в силу решения СНБО.

По словам секретаря СНБО, контрассигнация является возможной для решений, которые принимаются единолично, в то время как СНБО является коллективным органом, и его решения принимаются также коллективно.

В.ГАЙДУК отметил, что когда законопроект будет внесен на рассмотрение парламента, депутаты будут определяться. Он сказал, что в случае положительного решения парламента о дальнейшей судьбе закона, определяться будет Президент.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О Совете национальной безопасности и обороны Украины”, которым предлагается отменить должность секретаря СНБО. Его авторами являются члены фракции Партии регионов Владислав ЗАБАРСКИЙ и Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Согласно проекту, предлагается исключить из закона о СНБО статью 7, в которой речь идет о секретаре СНБО, его заместителях, их полномочиях и т.п.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования СНБО возложить на Секретариат Президента Украины (раньше эти функции выполнял аппарат СНБО).

Также депутаты предлагают, чтобы указы Президента Украины о введении в действие решений СНБО вступали в силу после скрепления их подписями премьер-министра и министра, который отвечает за указ и его выполнение.