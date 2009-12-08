Президент ветировал закон об увольнении судей КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями в Верховную Раду Украины закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно деятельности Конституционного Суда)”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Верховная Рада приняла данный закон 5 ноября.

Документом предусмотрено внести изменения в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины». В частности, изложить в новой редакции статью об освобождении судьи КС от должности. Ею предусмотрено, что судью КС освобождает от должности орган, его назначивший, в случае: истечения срока назначения; достижения судьей 65 лет; невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; нарушения судьей требований, предусмотренных частью второй статьи 16 данного Закона; нарушения судьей присяги; вступления в законную силу обвинительным приговором в отношении него; прекращения его гражданства; признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим; представления судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

Ряд решений об освобождении судьи Конституционного Суда Украины от должности, в частности, в случае истечения срока назначения; достижения судьей шестидесяти пяти лет; невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья может быть принято на заседании Конституционного Суда Украины если орган, который назначил на должность судью, в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, предусмотренных этими пунктами, не принял соответствующего решения.

В новой редакции принята статья “Субъекты права на конституционное представление по вопросам принятия решений Конституционным Судом Украины”.

Также предусмотрено дополнить статью 90 Закона что касается формы и содержания обращения Верховной Рады Украины о даче заключения Конституционным Судом Украины относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента на основании части шестой статьи 111 Конституции Украины.

В.ЮЩЕНКО выразил замечания к данному закону.

Президент подчеркивает, что урегулирование вопроса относительно процедуры освобождения судьи Конституционного Суда является неотложным. В то же время он отмечает, что предложенный данным законом способ решения этого вопроса на законодательном уровне не может быть поддержан, поскольку он не согласовывается с нормами части пятой статьи 126, статьи 149 Конституции Украины и, соответственно, нормами пункта 26 части первой статьи 85, пункта 22 части первой статьи 106 и части второй статьи 148 Конституции Украины. Не соответствует такой подход и статьям 147, 150, другим нормам Конституции Украины, которыми определены полномочия единого органа конституционной юрисдикции в Украине.

Президент также не согласен с предложенной редакцией части третьей статьи 23 закона «О Конституционном Суде Украины» в части освобождения от должности судьи КС со времени, которое указано в акте об увольнении, ведь такая редакция не исключает возможности освобождения судьи Конституционного Суда от должности со времени, которое предшествует дню принятия акта о его увольнении. Следовательно, в случае введения данной нормы может быть, в частности, поставлена под сомнение легитимность ряда решений КС, принятых с участием освобожденного таким способом судьи Конституционного Суда.

Таким образом, предлагаемый в части третьей статьи 23 закона «О Конституционном Суде Украины» способ урегулювання вопроса об освобождении судьи Конституционного Суда от должности может привести к правовой неопределенности, и поэтому не может быть поддержан. Президент предлагает ВР изъять из закона нормы, противоречащие Конституции.