Теперь штаб Ющенко будет отбирать место в избиркоме у человека Тимошенко

Штаб кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО намерен обжаловать еще одно решение Центральной избирательной комиссии относительно несоблюдения пропорциональности при назначении руководителей окружных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам уполномоченный представитель кандидата В.ЮЩЕНКО в ЦИК с правом совещательного голоса Андрей ПАРУБИЙ.

Он сообщил, что в 13-м избирательном округе (Винницкая область) представитель В.ЮЩЕНКО был переведен с должности председателя ОИК на должность заместителя председателя, а на место руководителя комиссии был назначен представитель кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

А.ПАРУБИЙ также сообщил, что до сих пор ЦИК не предоставила текст постановления, которое было принято еще в пятницу, 4 декабря, и представители В.ЮЩЕНКО не ознакомлены с его содержанием.

«Это вызывает замечания, поскольку мы не можем составить иск, мы не можем подать в суд, пока не имеем на руках постановления», - сказал А.ПАРУБИЙ, отметив, что ЦИК должна предоставлять текст принятого постановления на следующий день после его принятия.

Также А.ПАРУБИЙ сообщил, что сегодня в ЦИК было подано заявление с требованием безотлагательно выдать постановление. «Когда мы уже получим постановление, если подтвердится замена нашего председателя, перевод его в ранг заместителя, мы, конечно, будем составлять новое исковое заявление», - сказал А.ПАРУБИЙ.

«Мы считаем принципиальным, чтобы в дальнейшем пропорциональность сохранялась... Мы бы хотели, чтобы в дальнейшем не только к нам, а в принципе сохранялась пропорциональность. Потому что даже когда условно мы сможем отстоять свою пропорциональность, но другие кандидаты смогут на треть увеличить свое представительство. И мы все равно будем ущемлены в правах», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря А.ПАРУБИЙ заявил, что Центризбирком отдает руководящие должности в избирательных комиссиях представителям кандидатов в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО.

«К сожалению, в последние 2-3 дня начинает проявляться тенденция, что действует целенаправленная кампания, цель которой накануне нового года получить всех председателей комиссий или от Ю.ТИМОШЕНКО, или от Партии регионов. Мы видим неединичные факты. Представители ОИК от других кандидатов снимают свои кандидатуры и вместо них назначают или от Ю.ТИМОШЕНКО, или от Партии регионов», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Также 7 декабря по иску штаба В.ЮЩЕНКО Киевский апелляционный административный суд обязал ЦИК отменить свое решение о назначении на должность секретаря окружной избирательной комиссии №188 в Херсонской области представителя кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА вместо представителя В.ЮЩЕНКО.