Несмотря ни на что Наша Украина готова сотрудничать с БЮТ

Дальнейшее сотрудничество между БЮТ и "Нашей Украиной" возможно. Об этом сообщил сегодня президент украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, отвечая на вопрос журналистов относительно дальнейшего сотрудничества в связи с принятым законом о Кабинете министров. По его словам, принятие данного закона предусматривает утверждение механизмов контроля за деятельностью власти. Этот вопрос не должен стать предметом политических манипуляций. В то же время он заметил, что негативно оценивает деятельность БЮТ при голосовании за закон о Кабмине и выразил пожелание всем политическим силам - скорее выучить политическую культуру.

РБК-Украина