Несмотря ни на что Наша Украина готова сотрудничать с БЮТ
16:39, 16 января 2007Политика
525 0
Люк Хардінг Но Кинах все же советует "окультуриться"
Дальнейшее сотрудничество между БЮТ и "Нашей Украиной" возможно. Об этом сообщил сегодня президент украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, отвечая на вопрос журналистов относительно дальнейшего сотрудничества в связи с принятым законом о Кабинете министров. По его словам, принятие данного закона предусматривает утверждение механизмов контроля за деятельностью власти. Этот вопрос не должен стать предметом политических манипуляций. В то же время он заметил, что негативно оценивает деятельность БЮТ при голосовании за закон о Кабмине и выразил пожелание всем политическим силам - скорее выучить политическую культуру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter